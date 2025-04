Bild 1/7

In Frankfurt trifft sich an diesem Wochenende die internationale Tattoo-Szene zur Convention "Gods of Ink". Mit dabei: Rafael aus London. Insgesamt mehr als 20 Jahre hat er an seinen großflächigen Tattoos gearbeitet, die sich auch über sein Gesicht erstrecken.



Sendung: hr-fernsehen, maintower, 28.03.2025

Bild © picture alliance/dpa | Boris Roessler

|

zur Galerieansicht