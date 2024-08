Bei drei Unfällen dicht hintereinander sind auf der A3 mehrere Menschen verletzt worden. Die Sperrung der Autobahn brachte den Verkehr am letzten Ferienwochenende in Hessen durcheinander. Ohne Probleme lief es am Frankfurter Flughafen.

Wie die Polizei berichtete, kam es zunächst am Samstagvormittag zwischen Idstein (Rheingau-Taunus) und Bad Camberg (Limburg-Weilburg) zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen.

Dabei wurde niemand verletzt. Die Polizei musste die A3 in Richtung Köln wegen der Bergung der Autos allerdings sperren.

Mehrere Kilometer Stau im Ferienverkehr

Im daraus folgenden Rückstau ereignete sich dann ein weiterer Unfall. Daran beteiligt waren drei Fahrzeuge, von denen zwei abgeschleppt werden mussten, wie die Polizei weiter meldete.

Drei Menschen wurden verletzt. Insgesamt saßen elf Menschen in den in den Unfall verwickelten Autos.

Die Einsatzkräfte sperrten die Autobahn für etwa eineinhalb Stunden. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Gegen 14.15 Uhr waren alle Fahrspuren nach Köln wieder frei.

Rund eine Stunde später ereignete sich erneut zwischen Idstein und Bad Camberg ein weiterer Unfall. In die Karambolage auf dem linken Fahrstreifen waren fünf Fahrzeuge verwickelt. Ob es Verletzte gegeben hat, ist noch nicht klar. Es bildetete sich ein kilometerlanger Stau, der sich nach 17 Uhr Stück für Stück auflöste.

Staugefahr zum Ferienende

Am letzten Wochenende der Sommerferien in Hessen treten viele Reisende den Rückweg aus dem Sommerurlaub an. Die Staugefahr ist laut hr-Verkehrsredaktion auf den Autobahnen 3, 5 und 7 am höchsten - vor allem von Süden her.

Keine Probleme am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen lief der Betrieb trotz des anstehenden Ferienendes problemlos. Es sei alles im grünen Bereich, sagte ein Sprecher von Fraport. Der Airport-Betreiber rechnet demnach am letzten Ferienwochenende pro Tag mit mehr als 200.000 Passagieren. An normalen Wochenenden liege die Zahl bei 150.000 bis 160.000 pro Tag.