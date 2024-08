Erst ein heißes Wochenende und dann ein noch heißerer Wochenstart: Am Montag und Dienstag könnten die wärmsten Tage des Jahres bevorstehen. Danach folgen Abkühlung und Gewitter.

Es wird richtig heiß in Hessen, wahrscheinlich sogar so heiß wie noch nie in diesem Jahr. Das wären dann vier Tage in Folge mit Höchsttemperaturen von mindestens 30 Grad, bevor es dann wieder eine Abkühlung gibt.

Am Samstag lagen die Temperaturen in Hessen schon bei bis zu 30 Grad. Auch der Sonntag verspricht viel Sonnenschein und sogar etwas mehr Wärme.

Sonntag bis zu 32 Grad

Über den Norden Hessens können zwar einige Wolken ziehen, die Schwüle bleibt laut den hr-Wetterexperten aber aus. Die Höchsttemperaturen klettern auf 26 bis 32 Grad. Das Wetter dürfte damit viele ins Freibad oder zum Grillen locken. Am heißesten könnte es laut hr-Meteorologe Ingo Bertram in Michelstadt (Odenwald) werden.

Montag Hitzerekord in Sicht

"Der Montag ist aus meteorologischer Sicht am spannendsten", sagte hr-Wetterexperte Bertram. "Sehr wahrscheinlich wird der bisher wärmste Tag des Jahres getoppt." Grund für die extreme Hitze sei heiße Luft, die aus Spanien nach Hessen ströme. Die hr-Meteorologen erwarten Temperaturen von 30 bis 35 Grad zum Start in die neue Woche. Der bisherige Höchstwert in Hessen lag am 20. Juli bei 33,6 Grad in Frankfurt.

Der hr-Wetterexperte rechnet dabei mit viel Sonnenschein und kaum Wolken. "Am wärmsten wird es weiterhin im Süden und im Rhein-Main-Gebiet bleiben", erklärte Bertram. An der Bergstraße, Frankfurt, Michelstadt oder Schaafheim könnten dabei die höchten Temperaturen gemessen werden.

Dienstag heißer als Montag

Noch heißer wird es wohl am Dienstag. Dann verteile sich die Hitze gleichmäßig über ganz Hessen. "Es gibt dann kein wirkliches Nord-Süd-Gefälle mehr", so Bertram. Erwartet werden Höchsttemperaturen von 30 bis 36 Grad. Allerdings seien Gewitter möglich.

Erst am Mittwoch gebe es dann einen richtigen Wetterumschwung. Die hr-Meteorologen erwarten kühlere Temperaturen. Auch die Wahrscheinlichkeit für Gewitter steige deutlich. Konkrete Temperaturangaben seien noch nicht zu prognostizieren.

Sommer-Zwischenbilanz: Warm und feucht

Die heißen und sonnigen Tage wurden in diesem Sommer oft von Unwettern unterbrochen, was bei vielen Menschen den Eindruck erweckt hat, dass der Sommer ungewöhnlich kühl war. "Der diesjährige Sommer ist aber deutlich besser als sein Ruf", erklärte Bertram. Die Durchschnittstemperatur seit dem 1. Juni liege bei 17,7 Grad - 0,5 Grad über dem Mittelwert der Referenzperiode von 1991 bis 2020.

"Viele Menschen erwarten fünf Wochen Sonnenschein und 30 Grad. Das ist aber ein verzerrtes Bild vom Sommer", so Bertram. Die vergangenen Jahre seien von ungewöhnlich vielen trockenen Phasen geprägt worden, die die Menschen verwöhnt hätten.

In einem Punkt sei der Sommer bislang aber von der Norm abgewichen: Er sei etwas feuchter als gewöhnlich gewesen.