Nach Schätzungen der schwarz-roten Regierung könnte es jedes Jahr mehr als 20.000 Empfänger des geplanten Hessengeldes für das erste Eigenheim geben.

2022 habe in Hessen rund 35.000 Käufe von Eigenheimen und Eigentumswohnungen gegeben, sagte Finanzminister Lorz (CDU). "Rund zwei Drittel davon, also etwa 23.000, könnten ein für das Hessengeld relevanter Ersterwerb gewesen sein, so unsere Annahme." Das neue Hessengeld soll Familien beim ersten Kauf einer Wohnung oder eines Hauses helfen. Pro Käufer soll es 10.000 Euro, pro Kind 5.000 Euro geben.