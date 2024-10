In Hessisch Lichtenau ist ein ehemaliges Bahnhofsgebäude in Flammen aufgegangen. Das dreistöckige Fachwerkhaus war trotz eines Großeinsatzes nicht mehr zu retten. Zur Brandursache ermittelt die Polizei.

Vom ehemaligen Walburger Bahnhof in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) ist nicht mehr viel übrig: Wie die Polizei mitteilte, hatte gegen drei Uhr am Samstagmorgen ein Nachbar bemerkt, dass das dreistöckige Fachwerkgebäude in Flammen stand und die Feuerwehr alarmiert.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Hessisch Lichtenau berichtete, waren erste Gebäudeteile bereits eingestürzt, als die Rettungskräfte am ehemaligen Bahnhof ankamen. "Am Ende standen noch drei Schornsteine im völlig zerstörten Fachwerkhaus, einer davon fiel bei den Löscharbeiten in sich zusammen", so die Feuerwehr.

Keine Verletzten, aber Millionenschaden

Nach Angaben der Polizei befanden sich zwei Wohneinheiten sowie eine Privatwerkstatt in dem Gebäude. Die Bewohner seien jedoch nicht in dem Haus gewesen, sodass niemand verletzt wurde.

Insgesamt waren nach Angaben der Feuerwehr 70 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren, des Rettungsdienstes und des Technischen Hilfswerks (THW) im Einsatz.

Der Schaden liege im unteren siebenstelligen Bereich, hieß es von der Polizei. Die Brandursache sei noch unklar, die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.