Die Hochschulen bereiten sich auf ein Wintersemester im Energiesparmodus vor.

So sollen an der Uni Gießen wegen der erwarteten Lieferengpässe die Zeiten der Labornutzung angepasst, Außenbereiche auf dem Campus kürzer beleuchtet und Lehrräume "deutlich zurückhaltender" beheizt werden. Die TU Darmstadt hat eine eigene Task Force "Energie" eingerichtet, um Einsparmöglichkeiten auszuarbeiten. Die Uni Marburg erarbeitet Notfallpläne für kritische Infrastruktur wie Rechenzentren und Labore. In Folge des Ukraine-Kriegs hat Russland seine Gaslieferungen gedrosselt.