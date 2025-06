Hessische Jugendherbergen - auch für Andere

Hessische Jugendherbergen möchten moderner werden und neben jungen Menschen auch neue Zielgruppen erschließen.

Veröffentlicht am 02.06.25 um 13:00 Uhr

"In allen Jugendherbergen sind alle Gäste willkommen", sagte Stolle vom Vorstand des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH). Dazu zählten neben Schulklassen auch Familien, Freundesgruppen oder Einzelreisende. Auch Menschen mit Behinderung seien in hessischen Jugendherbergen gerne gesehen. Nur eine Mitgliedschaft beim DJH und ein spezieller Ausweis sind notwendig, um in einer Herberge nächtigen zu dürfen, betonte Stolle.