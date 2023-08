Mehr als 20 hessische Unternehmen, Behörden und Institutionen zeigen im September im Rahmen einer landesweiten Aktionswoche ihre Kunstsammlungen.

Im Zeitraum vom 20. bis 24. September würden insgesamt mehr als 70 Führungen angeboten, teilte die landeseigene Dienstleistungsgesellschaft „HA Hessen Agentur“ am Dienstag mit. An der Aktion „Kunst privat!“ beteiligen sich unter anderem die Deutsche Bank, die Hessische Landesbank und die Dekabank, aber auch Unternehmen wie die Schufa Holding in Wiesbaden sowie die Hessische Staatskanzlei und das Wiesbadener Finanzministerium.