Hessischer Familientag in Lampertheim

Die Stadt Lampertheim wird im kommenden Jahr den 11. Hessischen Familientag ausrichten.

Wie das Sozialministerium in Wiesbaden am Dienstag mitteilte, sei die südhessische Kommune im Rahmen eines landesweiten Bewerbungsverfahrens als Gastgeber ausgewählt worden. Der Hessische Familientag findet am 15. Juli statt.