Hessischer Straßenverkehr - zu wenig Abstand häufig Unfallursache

Die häufigste Ursache von Unfällen mit Verletzten oder Toten im hessischen Straßenverkehr ist laut einer Statistik 2023 zu wenig Sicherheitsabstand gewesen.

Veröffentlicht am 15.11.24 um 13:53 Uhr

Es gab 3.623 derartige Unfälle mit 5.383 Verunglückten, wie das Statistische Landesamt am Freitag zum Weltgedenktag der Straßenverkehrsopfer am Sonntag mitteilte. Mit Verunglückten sind getötete, schwer und leicht verletzte Menschen insgesamt gemeint. An zweiter Stelle der Unfallursachen kam das Nichtbeachten der Vorfahrt anderer Verkehrsteilnehmer. Dritthäufigste Ursache war zu hohes Tempo.