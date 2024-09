Heuballen in Flammen: Mögliche Serien-Brandstiftung in Lollar

Bereits zum dritten Mal binnen kurzer Zeit hat es auf einem Hof in Lollar gebrannt. Diesmal standen Heuballen in Flammen. Die Polizei geht mittlerweile von Brandstiftung aus.

Schon in den letzten Wochen stand in Lollar Stroh in Flammen.

In Lollar (Gießen) hat es schon wieder gebrannt - bereits zum dritten Mal binnen weniger Tage. Am Sonntag stand eine Scheune in Flammen, in der Heuballen gelagert waren, wie die Polizei mitteilte.

In der abgebrannten Scheune waren Strohballen gelagert. Bild © Alexander Gottschalk (hr)

Gemeldet worden sei das Feuer in der circa 375 Quadratmeter großen Halle am Nachmittag. Die Feuerwehr war am Morgen weiterhin vor Ort.

100.000 Euro Schaden

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohnerinnen und Anwohner dazu aufgefordert, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Der starke Rauchgeruch war auch im benachbarten Gießen zu vernehmen.

Verletzt wurde niemand, sagte ein Polizeisprecher, der Schaden liegt bei rund 100.000 Euro.

Verdacht auf Brandstiftung

Auch wenn die Ursache für das Feuer noch nicht feststeht, verdichten sich die Anzeichen für Brandstiftung. Bereits in den vergangenen zwei Wochen gerieten zweimal mehrere Strohballen bei der Halle in Brand, betroffen war immer derselbe Landwirt.

In allen drei Fällen sei Brandstiftung nicht ausgeschlossen, so der Polizeisprecher. Auch der Landwirt geht davon aus: Die Feuer seien "geschickt arrangiert" gewesen, sagte er dem hr nach dem zweiten Brand.

Zudem seien kurz vor dem Brand Gatter von Ställen geöffnet und Tiere freigelassen worden. Er empfinde das "als Anschlag" auf seinen Betrieb.