Historische Scheune in Birstein abgebrannt

Bei einem Feuer in Birstein (Main-Kinzig) ist eine jahrhundertealte Fachwerkscheune bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

Veröffentlicht am 07.05.25 um 11:53 Uhr

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde niemand verletzt. In dem historischen Gebäude seien Fahrzeuge und Werkzeuge gelagert worden. Das Feuer brach aus ungeklärter Ursache am Dienstagabend aus. Schaden: 90.000 Euro.