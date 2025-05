Historische Scheune in Birstein abgebrannt

Bei einem Feuer in Birstein (Main-Kinzig) ist eine jahrhundertealte Fachwerkscheune bis auf die Grundmauern niedergebrannt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde niemand verletzt. In dem historischen Gebäude seien Fahrzeuge und Werkzeuge gelagert worden. Das Feuer brach aus ungeklärter Ursache am Dienstagabend aus. Schaden: 90.000 Euro.