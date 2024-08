Hitzewelle Montag war der heißeste Tag - Dienstag wird noch heißer

Am Montag wurden in Hessen die höchsten Temperaturen in diesem Jahr gemessen - noch eine Schippe drauf dürfte der Dienstag legen. Doch auch die Gewittergefahr steigt.

Schon am Wochenende lagen die Temperaturen bei über 30 Grad in Hessen. Der Montag toppte die Temperaturen noch einmal. In Runkel-Ennerich (Limburg-Weilburg) wurden nach Angaben der hr-Wetterredaktion 34,2 Grad gemessen.

Der Wert stellte den bisherigen Höchstwert in diesem Jahr in Hessen in den Schatten: Am 20. Juli waren bei Frankfurt 33,6 Grad gemessen worden.

"Der Dienstag legt noch mal eine Schippe drauf", sagt hr-Meteorologe Alexander Rudolph. Zu rechnen sei im Raum Frankfurt mit 35 Grad. Damit steige aber auch die Gewittergefahr.

Videobeitrag Hessen vor neuer Hitzewelle mit bis zu 36 Grad Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Erst am Mittwoch gibt es dann offenbar einen Wetterumschwung. Die hr-Meteorologen erwarten kühlere Temperaturen. Auch die Wahrscheinlichkeit für Gewitter steige dann noch einmal deutlich. Konkrete Temperaturangaben seien noch nicht zu prognostizieren.

Sommer-Zwischenbilanz: Warm und feucht

Die heißen und sonnigen Tage wurden in diesem Sommer oft von Unwettern unterbrochen, was bei vielen Menschen den Eindruck erweckt hat, dass der Sommer ungewöhnlich kühl war. "Der diesjährige Sommer ist aber deutlich besser als sein Ruf", erklärte hr-Meteorologe Ingo Bertram. Die Durchschnittstemperatur seit dem 1. Juni liege bei 17,7 Grad - 0,5 Grad über dem Mittelwert der Referenzperiode von 1991 bis 2020.

"Viele Menschen erwarten fünf Wochen Sonnenschein und 30 Grad. Das ist aber ein verzerrtes Bild vom Sommer", so Bertram. Die vergangenen Jahre seien von ungewöhnlich vielen trockenen Phasen geprägt worden, die die Menschen verwöhnt hätten.

In einem Punkt sei der Sommer bislang aber von der Norm abgewichen: Er sei etwas feuchter als gewöhnlich gewesen.