Einmal ging der Gästetrainer auf Spieler los, einmal konnte sich der Schiedsrichter vor weiteren Schlägen nur durch Flucht in seine Kabine retten: In Hofheim und Hattersheim sind nahezu gleichzeitig Auseinandersetzungen bei zwei Fußballspielen eskaliert.

Beim Spiel auf einem Sportplatz in Hofheim-Marxheim ist am Sonntagnachmittag der Trainer der Gastmannschaft gegenüber Spielern der Heimmannschaft gewalttätig geworden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, pöbelte der Mann zunächst einige Spieler an und fing dann mit einem Spieler ein handfeste Auseinandersetzung an. In deren Verlauf soll er dem anderen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Der handgreifliche Trainer flüchtete sodann vom Spielfeld. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Der Vorfall trug sich demnach am Sonntag gegen 17.30 Uhr zu.

Angriff auf Schiedsrichter in Hattersheim

Fast zur selben Zeit und nur wenige Kilometer weiter wurde bei einem anderen Amateurfußballspiel ein Schiedsrichter angegriffen. Auf einem Sportplatz in Hattersheim (Main-Taunus) pfiff er gegen Ende der Partie einen Freistoß für die Gäste und zog sich den Zorn einiger Spieler der Heimmannschaft zu. Mindestens zwei von ihnen schlugen mit Fäusten auf ihn ein und zogen ihn an den Haaren.

Nach Auskunft der Polizei gingen Spieler der Gastmannschaft dazwischen. Der Unparteiische lief vom Platz und wusste sich nicht anders zu helfen, als sich in der Schiedsrichterkabine einzuschließen. Dort harrte er aus, bis die alarmierte Polizei kam. Auch hier wird wegen Körperverletzung ermittelt.

Bei beiden Partien handelte es sich um Spiele von Herrenmannschaften. Welche Vereine jeweils beteiligt waren, konnte die Polizei auf hr-Nachfrage nicht mitteilen. In den vergangenen Jahren gab es hessenweit immer wieder Angriffe auf Schiedsrichter.