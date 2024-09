Hohe Beute bei Firmeneinbruch in Bischofsheim

Bei einem Einbruch in eine Firma in Bischofsheim (Groß-Gerau) haben unbekannte Täter hohe Beute gemacht.

Veröffentlicht am 16.09.24 um 12:43 Uhr

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden unter anderem Bargeld, Arbeitsmaschinen und Werkzeuge sowie ein Firmenwagen entwendet. Der Einbruch am Ortsausgang nach Gustavsburg ereignete sich in der Nacht zum Samstag. Zeugen werden gesucht.