Das Land Hessen unterstützt Tierheime und Tierschutzvereine bei den gestiegenen Energiekosten.

19 Tierheimen seien in diesem Jahr 117.000 Euro bewilligt worden, teilte das Umweltministerium am Dienstag mit. Auch im nächsten Jahr können weiter Anträge gestellt werden. Eine besonders hohe Unterstützung bekam 2023 der Tierschutzverein Frankfurt: rund 32.000 Euro. Normalerweise ist die Energiekostenhilfe auf 5.000 Euro begrenzt. In Härtefällen können aber auch höhere Beträge bewilligt werden.