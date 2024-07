Bei einem Brand in einer Apartmentanlage für pflegebedürftige Menschen in Frankfurt ist in der Nacht zum Sonntag ist ein Schaden in Höhe von rund 400.000 Euro entstanden.

Nach Angaben der Feuerwehr vom Sonntag stand eine Wohnung im vierten Obergeschoss zwischenzeitlich in Vollbrand. Ein Übergreifen auf weitere Wohnungen konnten die Einsatzkräfte verhindern. Eine Person kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. 12 Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar.