Hoher Schaden bei Brand in Lohfelden

Kurzmeldung Hoher Schaden bei Brand in Lohfelden

Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Lohfelden (Kassel) ist am Mittwochabend ein Schaden von etwa 400.000 Euro entstanden.

Laut Polizei war beim Kochen offenbar versehentlich Fett in einer Pfanne in der Küche in Brand geraten. Löschversuche der Bewohnerin scheiterten. Die Wohnung brannte vollständig aus und ist unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.