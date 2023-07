Bei einem Brand in einer Grundschule in Schwalmstadt (Schwalm-Eder) ist am Mittwoch ein Schaden in Höhe von rund 80.000 Euro entstanden.

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in einem Holzregal in einem zum Zeitpunkt des Brandes verlassenen Klassenzimmer aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von fahrlässiger Brandverursachung aus.