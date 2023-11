Hoher Schaden bei Einbruch in Homberg (Efze)

Nach einem gewaltsamen Einbruch in ein Gewerbeobjekt in Homberg (Efze) (Schwalm-Eder) sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Täter verursachten bei dem Einbruch in der Nacht zum Donnerstag einen Schaden im fünfstelligen Bereich, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Insgesamt erlangten die Einbrecher Diebesgut in fünfstelliger Höhe.