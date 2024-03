Hoher Schaden bei Einbruch in Spielothek in Niedernhausen

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in einer Spielothek in Niedernhausen (Rheingau-Taunus) eingebrochen.

Wie die Polizei berichtete, entwendeten die Täter Bargeld und einen Computer im Gesamtwert von rund 40.000 Euro. Durch den Einbruch entstand ein zusätzlicher Sachschaden von rund 25.000 Euro.