Hoher Schaden bei Hausbrand in Ludwigsau

Rund 100.000 Euro Schaden hat ein Brand in einem Einfamilienhaus in Ludwigsau (Hersfeld-Rotenburg) am vergangenen Freitag im Ortsteil Friedlos verursacht.

Veröffentlicht am 17.02.25 um 19:10 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Ein Bewohner des Hauses versuchte noch das im Bereich eines Wäschetrockners ausgebrochene Feuer zu löschen. Er zog sich leichte Verletzungen zu, wie die Polizei am Montag mitteilte.