In der Gemeinde Birstein hat ein Einfamilienhaus gebrannt - offenbar war eine Gasflasche die Ursache dafür. Auch in Hattersheim brannte es. Die Polizei nahm dort einen mutmaßlichen Brandstifter fest.

Möglicherweise führte der unsachgemäße Umgang mit einer Gasflasche mit Brennaufsatz zu einem Hausbrand am späten Samstagabend in Birstein (Main-Kinzig). Wie die Polizei mitteilte, brannte es gegen 22 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Wiesenstraße.

Der 73-jährige Hausbesitzer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt und kam nach kurzer Behandlung vorübergehend in einer Wohnung der Gemeinde unter. Das Haus sei nach dem Löschen unbewohnbar - am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro.

Offenbar Brandstiftung in Hattersheim

Audiobeitrag Audio Zwei Autobrände in Hattersheim - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest Audio Zweimal hatten in Hattersheim Autos gebrannt - die Polizei konnte einen Tatverdächtigen festnehmen. Bild © 5vision.news Ende des Audiobeitrags

Derweil geht die Polizei bei zwei Bränden im Main-Taunus-Kreis von Brandstiftung aus: Am Samstagabend brannte es zunächst im Hattersheimer Ortsteil Eddersheim, später dann im Ortsteil Okriftel. In Eddersheim brannten laut Polizei ein vor dem Eingang des Hauses geparktes Auto und Sperrmüll an der Rückseite des Gebäudes. Die Flammen seien auf die Fassade des Mehrparteienhauses übergegriffen, konnte aber von der Feuerwehr gelöscht werden. Aufgrund der Schäden ist es bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Die Personen aus dem Wohnhaus wurden zunächst in einer nahe gelegenen Turnhalle versorgt und kamen demnach im Anschluss in Unterkünften der Stadt unter. Zwei 35- und 41 Jahre alte Männer mussten vor Ort aufgrund des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der 41-Jährige sei anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gekommen. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner blieben unverletzt.

Zweiter Brand, wieder ein Auto - Tatverdächtiger festgenommen

Rund 90 Minuten später brannte es ein zweites Mal - wieder brannte ein geparktes Fahrzeug, diesmal in der Stettiner Straße in Hattersheim-Okriftel. Die Feuerwehr habe den Brand schnell löschen können, das Feuer konnte deshalb nicht auf angrenzende Gebäude übergreifen.

Ein junger Erwachsener, der vom Tatort flüchtete, sei festgenommen worden. Ob er tatsächlich als Beschuldigter für beide Brände in Betracht kommt, soll jetzt ermittelt werden. Der Schaden in beiden Fällen beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere 100.000 Euro.

Feuer auch in Scheune in Roßdorf

In einer Scheune im Roßdorfer Ortsteil Gundernhausen (Darmstadt-Dieburg) brannte es ebenfalls - eine Scheune in der Ortsmitte stand in Flammen. Gegen 1.20 Uhr in der Nacht zum Sonntag wurden die Einsatzkräfte gerufen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf die benachbarten Wohnhäuser verhindern, teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Ein 45-jähriger Bewohner habe leichte Verletzungen durch eine herabtropfende Flüssigkeit erlitten, als er nochmal in sein Haus zurückgegangen sei, um etwas zu holen. Er wurde vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. Die Feuerwehr schätzt den Sachschaden hier in Höhe eines "niedrigen sechsstelligen Bereichs".

130 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren waren beim Brand in Gundernhausen im Einsatz. Bild © Keutz TV