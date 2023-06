Hoher Schaden bei Reihenhausbrand in Hattersheim

Durch ein Feuer in einem Reihenhaus im Rotkäppchenweg in Hattersheim ist am Samstagabend erheblicher Sachschaden entstanden.

Nach Angaben der Bewohner hatte eine Klimaanlage Feuer gefangen. Die Hausbewohner retteten sich ins Freie. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Dennoch ist das Haus durch Rauchschäden derzeit unbewohnbar. Der Schaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.