Hoher Schaden bei Saunabrand in Dietzenbach

Bei einem Brand in einer Sauna in Dietzenbach (Offenbach) am Sonntagabend ist 100.000 Euro Schaden entstanden.

Veröffentlicht am 24.02.25 um 12:25 Uhr









Verletzt wurde laut Polizei niemand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren keine Gäste mehr vor Ort gewesen. Die Brandursache ist noch unklar. Möglich sei ein technischer Defekt am Saunaofen, so die Polizei.