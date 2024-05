Hoher Schaden bei Unfall in Mühlheim am Main

Kurzmeldung Hoher Schaden bei Unfall in Mühlheim am Main

Ein Schaden von geschätzten 40.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls am Dienstagmittag in Mühlheim am Main (Offenbach).

Ein 87-jähriger Autofahrer touchierte mehrere geparkten Wagen am Fahrbahnrand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der verletzte Mann musste aus seinem Wagen befreit werden.