Hoher Schaden bei Wohnhausbrand in Eschwege

Aus noch ungeklärter Ursache ist am Samstagabend in einem Wohnhaus in Eschwege (Kassel) ein Feuer ausgebrochen.

Ersten Angaben der Polizei zufolge stand das Haus in Vollbrand, als die Einsatzkräfte eintrafen. Verletzt wurde niemand. Ein Nachbar hatte die Feuerwehr alarmiert. Das Haus war zunächst unbewohnbar. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 300.000 Euro.