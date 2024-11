Fachwerkhaus in Homberg in Flammen

Ein Fachwerkhaus im Stadtteil Appenrod in Homberg/Ohm (Vogelsberg) ist in der Nacht zum Dienstag aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten.

Veröffentlicht am 26.11.24 um 11:18 Uhr Link kopiert!









Die Feuerwehr rückte mit Leiterwagen an Bild © Fuldamedia

Link kopiert!









Laut Polizei brannte zunächst die Fassade, später auch der Dachstuhl. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt rund 100.000 Euro.