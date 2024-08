Homophobe Attacke auf Mädchen in Frankfurt

Eine 13-Jährige ist von drei Jungen in Frankfurt angegriffen und homophob beleidigt worden.

Veröffentlicht am 07.08.24 um 19:25 Uhr

Die Täter hätten sie am Dienstagabend bei einem Einkaufszentrum im Stadtteil Riedberg mehrfach geschubst und mit Plastikflaschen beworfen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 13-Jährige gehöre der LGBTQ- Szene an und sei mit zwei Freundinnen unterwegs gewesen. Ein tatverdächtiger 14-Jähriger wurde gefasst.