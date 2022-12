Ein Hund hat in der Nacht zum Donnerstag zwei Einbrecher in Kassel in die Flucht geschlagen.

Die Unbekannten hatten ein Vereinsheim aufgebrochen und durchwühlt. Als der Hund beim Spaziergang mit seinem Herrchen die Geräusche hörte, schlug er kräftig an, wie die Beamten mitteilten. Die Täter rannten daraufhin ohne Beute davon.