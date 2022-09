Zwei 22 und 43 Jahre alte Männer in Zwingenberg (Bergstraße) stehen im Verdacht, gegen das Tierschutzgesetz verstoßen zu haben.

Polizeibeamten hatten nach einem Auffahrunfall auf der A5 am Samstag in ihrem Transporter dutzende Hunde, Katzen, Wüstenrennmäuse und Kaninchen gefunden, die nicht artgerecht transportiert wurden. So habe Wasser und Platz gefehlt, hieß es am Montag.