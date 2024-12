Zwei leerstehende Häuser haben am frühen Donnerstagmorgen im Landkreis Kassel gebrannt.

Laut Polizei brach in einem unbewohnten dreistöckigen Mehrfamilienhaus im Korbacher Stadtteil Meineringhausen ein Feuer aus. Die Flammen richteten ersten Schätzungen zufolge einen Schaden im sechsstelligen Euro-Bereich an. In Reinhardshagen-Veckerhagen fing ein unbewohntes Einfamilienhaus Feuer.