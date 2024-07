Diebe entwenden DLRG-Boot in Wiesbaden

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag auf dem Gelände der dortigen DLRG in Wiesbaden ihr Unwesen getrieben.

Sie entwendeten diverse Gegenstände sowie eines der am Steg festgemachten Boote der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Boot konnte durch die Wasserschutzpolizei am Dienstag im Bereich Eltville aufgefunden werden.