In Syrien ließ er sich an Sturmgewehren ausbilden und schloss sich dem IS an. Jetzt muss sich ein 28-jähriger Syrer vor dem Oberlandesgericht Frankfurt verantworten. Dabei steht auch der Vorwurf der Leichenschändung im Raum.

Vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in Frankfurt hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 28-jährigen, mutmaßlichen IS-Kämpfer begonnen. Die Generalstaatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Kriegsverbrechen, die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor.

Anfang 2014 soll sich der Syrer dem sogenannten "Islamischen Staat" in Syrien angeschlossen haben. Laut Anklage absolvierte er dort auch eine 15-tägige Ausbildung an der Waffe und bediente unter anderem ein vollautomatisches Kalaschnikow-Sturmgewehr. Für den IS soll er sowohl Wachdienste übernommen haben, als auch an der Front gekämpft haben.

Gefechte um Homs

Zuvor, Ende 2013, soll der 28-Jährige zudem an Gefechten um die syrische Stadt Homs beteiligt gewesen sein. In diesem Zusammenhang habe er zur Schändung der Leiche eines gefallenen syrischen Soldaten beigetragen, heißt es in der Anklageschrift. Zu diesem Zeitpunkt sei er Mitglied der extremistischen "Freien Syrischen Armee" gewesen.

Der Angeklagte sitzt seit August 2021 in Untersuchungshaft. Das Urteil wird für Anfang August erwartet. Das Gericht hat zunächst fünf weitere Verhandlungstage angesetzt.

