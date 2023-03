Eine Frau, die mit ihren beiden Kindern zum IS nach Syrien gereist sein soll, steht ab Mai in Frankfurt vor Gericht.

Der 33-jährigen Deutschen werde die Mitgliedschaft in der Terrorvereinigung Islamischer Staat und eine Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht vorgeworfen, so das Oberlandesgericht Frankfurt am Freitag.