Israelfahne am Wiesbadener Landtag angezündet

Eine am Hessischen Landtag in Wiesbaden geflaggte Israel-Fahne ist in der Nach zum Dienstag in Brand gesetzt worden.

Die Fahndung nach dem Täter verlief zunächst erfolglos. Das Kommissariat für Staatsschutzangelegenheiten hat nun die Ermittlungen übernommen.