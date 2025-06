Erdbeermond am Horizont – und hessische Trinkhalme für Amerika

Ein seltener Vollmond, eine Fahndung in Frankfurt und ein cleverer Trinkhalm aus Hessen – das und mehr in Sven-Oliver Schibats Blick auf den Tag.

Veröffentlicht am 11.06.25 um 19:13 Uhr

Die Temperaturen steigen wieder und vielleicht ist Ihnen schon danach, in einen Badesee zu springen – so wie 150 Soldaten der Bundeswehr. Die springen heute und morgen allerdings aus beruflichen Gründen in den Edersee, denn es handelt sich um eine Fallschirmsprung-Übung. Hoffentlich sind die Soldaten nicht kälteempfindlich, denn mit 18 Grad hat das Wasser nicht unbedingt Badetemperatur.

Die aktuellen Badesee-Temperaturen gibt es übrigens auf dieser Seite, während es hier jetzt um diese Themen geht:

Baumhöhlenrüssler im Kellerwald

Waren Sie schon einmal im Nationalpark Kellerwald-Edersee? Wenn nicht, sollten Sie das bei Gelegenheit ändern, denn es ist wirklich sehr schön dort. Das sage nicht nur ich, auch unter Urwaldkäfern ist der Nationalpark "the place to be". Insgesamt wurden dort bereits 36 Urwaldreliktarten nachgewiesen, darunter der Plastische Baumhöhlenrüssler und der Breitkrempige Baumhöhlenrüssler.

Das ist eine kleine Sensation, denn die Gebrüder Baumhöhlenrüssler sind ausgesprochen selten und kaum erforscht. Vielleicht wird der Kellerwald deswegen ja jetzt zum Hotspot für Baumhöhlenrüssler-Forscher.

Das ist übrigens auch ein schöner Zungenbrecher: Wer fünfmal hintereinander ganz schnell "Breitkrempiger Baumhöhlenrüssler" sagen kann, ist nicht betrunken. Wobei Sie sich darauf lieber nicht verlassen sollten.

Unsere heutige Momentaufnahme entführt uns aber nicht in den Kellerwald, sondern in die Wetterau. Dort hat hessenschau.de-Nutzer Detlef Handloser dieses schöne Motiv entdeckt.

"Mohnblumenfeld mit "Besucher" bei Okarben in der Wetterau", schreibt uns hessenschau.de-Nutzer Detlef Handloser aus Bad Vilbel zu seinem Foto. Bild © Detlef Handloser

Wenn der Erdbeermond nicht hoch hinaus will

Der Vollmond im Juni ist nicht einfach nur ein Vollmond, sondern ein Erdbeermond. Er verdankt seinen Namen der Tatsache, dass im Juni die Erdbeeren geerntet werden. Wer 18 Jahre oder jünger ist, hat heute übrigens zum ersten Mal in seinem oder ihrem Leben die Gelegenheit, einen ganz besonderen Erdbeermond zu sehen.

Nur alle 18 Jahre zieht der Erdbeermond nämlich in einer extrem flachen Bahn über den Horizont. Dadurch wirkt er aufgrund optischer Bezugspunkte wie Häusern oder Bäumen besonders groß, obwohl er tatsächlich nicht größer ist als sonst.

Wer ihn sehen möchte, sollte sich den Wecker auf 22:30 Uhr stellen, denn dann geht der Vollmond im Südosten auf. Das Wetter dürfte das Vergnügen dabei kaum trüben. "Das wird eine sternenklare Nacht", sagt hr-Meteorologe Niko Renkosik voraus. Einzelne Wolkenfelder im Norden und Osten werden sich im Laufe des Mittwochnachmittags oder am Abend auflösen.

Am besten sieht man den Mond natürlich, wenn man freie Sicht hat. In den Straßenschluchten von Bad Arolsen, Gladenbach oder Bergen-Enkheim wird man davon daher vielleicht nicht so viel haben.

Elf Millionen Euro Schaden in Frankfurt: Fahndung nach Brandstifter

Am 15. Oktober 2024 kam es zu einem Großbrand in Frankfurt-Fechenheim. Dabei brannte eine 6.400 Quadratmeter große Lagerhalle zu großen Teilen aus und stürzte teilweise ein. Der entstandene Sachschaden wird auf 10,94 Millionen Euro geschätzt.

In der Halle waren Baumaterialien gelagert. Rund acht Monate später wird nun nach einer Person gefahndet, die auf Aufnahmen von Überwachungskameras zu sehen ist.

Auf den von der Polizei veröffentlichten Aufnahmen sind zwei Tatverdächtige zu sehen. Einer von ihnen sei bereits ermittelt worden. Sein Aufenthaltsort ist bekannt und er befinde sich auf freiem Fuß, wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt dem hr auf Anfrage mitteilte.

Die Identität des zweiten Tatverdächtigen ist der Polizei noch nicht bekannt. Für Hinweise, die zur Ermittlung der gesuchten Person führen, setzt die Polizei eine Belohnung in Höhe von 4.000 Euro aus.

Amerikaner trinken jetzt aus hessischen Halmen

Es gibt immer wieder Berichte, in denen aufgezählt wird, welche Innovationen beispielsweise aus Hessen stammen. In Zukunft werden Sie dort wahrscheinlich auch den "knickbaren Trinkhalm aus Edelstahl" vorfinden.

Dieser stammt von der Firma Knyg aus Heusenstamm (Offenbach) und funktioniert im Grunde wie die knickbaren Plastik-Trinkhalme von früher. Die Idee für den Prototypen kam Matthias Jahn allerdings nicht in einer Bar, sondern im Schweinestall. Dort gab es etwas Ähnliches, um Stromkabel vor dem Anknabbern zu schützen.

Und auch wenn Knyg hierzulande noch nicht sehr bekannt sein dürfte: Ihren Durchbruch hat die Firma bereits geschafft - und zwar in den USA. Der Einzelhandelsriese Walmart wurde irgendwie auf die Firma aufmerksam und bestellte auf einen Schlag 400.000 Exemplare.

Zwar sind sie dadurch nicht reich geworden, aber immerhin haben sie jetzt einen Fuß im US-Markt. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es nicht die letzte Bestellung von Walmart war, denn die Trinkhalme sind dort bereits so gut wie ausverkauft.

Weitere Themen des Tages

Bei der Ozeankonferenz in Nizza debattieren Delegationen aus aller Welt über den Schutz der Meere. Eine Mitarbeiterin des Opel-Zoos leistet seit über 20 Jahren ihren Beitrag dazu, diesem gefährdeten und wichtigen Ökosystem zu helfen.

Rund 190 Bewohner eines Hochhauses in Babenhausen müssen weiterhin in Ersatzunterkünften wohnen. Sie hatten das Gebäude wegen herabfallender Fassadenteile räumen müssen. Der Wiedereinzug verzögert sich.

22 Monate hat Elefantenkuh "Kariba" ihre Tochter ausgetragen, Ende Mai kam "Kaja" zur Welt. Besucherinnen und Besucher des Opel-Zoo müssen sich aber noch etwas gedulden.

