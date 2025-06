Schüler nach Streit in Obertshausen im Krankenhaus

Nach einer Schlägerei an einer Schule in der Straße "Im Hasenwinkel" in Obertshausen (Offenbach) sind zwei Schüler ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zunächst hätten sich am Mittwochmittag drei Jungendliche gestritten. Daraus habe sich eine Schlägerei mit mehreren Schülern entwickelt.