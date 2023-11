Die Polizei in Bruchköbel (Main-Kinzig) ermittelt nach israelfeindlichen Schmierereien wegen des Verdachts der Volksverhetzung.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, wurden an sechs Stellen in der Stadt, etwa an Bushaltestellen oder Verteilerkästen, die Anfeindungen hinterlassen. Die Polizei erhielt am Montag erste Hinweise auf die Taten.