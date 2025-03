Jeder Dritte fällt durch praktische Führerscheinprüfung in Hessen

Gut jeder dritte Prüfling ist 2024 in Hessen durch die praktische Autoführerscheinprüfung gefallen.

Veröffentlicht am 04.03.25 um 10:44 Uhr

Mit einer Durchfallquote von 34 Prozent liegt Hessen damit nach Zahlen des Tüv-Verbands vom Dienstag mit Rheinland-Pfalz und Bayern auf Platz zwei. Bei der theoretischen Prüfung lag die Durchfallquote in Hessen bei 40 Prozent - dritter Platz im deutschlandweiten Vergleich. In 245 Fällen kamen die Prüfer in Hessen schwarzen Schafen auf die Schliche, die bei der theoretischen Prüfung zu täuschen versuchten. Das waren 64 Fälle mehr als 2023.