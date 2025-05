26-Jähriger festgenommen Junge Frau stirbt bei Messerangriff in Spielhalle in Fulda

Eine 23 Jahre alte Frau ist in einer Spielhalle in Fulda erstochen worden. Der mutmaßliche Täter wurde am Tatort festgenommen. Beide sollen sich gekannt haben.

Veröffentlicht am 10.05.25 um 09:34 Uhr Link kopiert!







Polizeieinsatz am Tatort in Fulda Bild © Fuldamedia

Link kopiert!







Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Polizei kam es am Samstag gegen 1 Uhr in einer Spielhalle in Fulda zu dem tödlichen Messerangriff auf eine junge Frau. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittelnden soll ein 26-Jähriger aus noch ungeklärten Gründen plötzlich mit einem Messer auf die 23-Jährige mehrfach auch im Halsbereich eingestochen haben. Die Frau sei dabei tödlich verletzt worden. Die beiden sollen den Informationen nach "in einem persönlichen Verhältnis zueinander" gestanden haben. Verdächtiger soll vor Haftrichter Die Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer kurze Zeit später noch am Tatort fest und stellte die Tatwaffe sicher. Der 26-Jährige sollte noch am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des dringenden Verdachts eines Tötungsdelikts dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Fulda vorgeführt werden. Weitere Angaben zu den Umständen und Hintergründen der Tat liegen noch nicht vor. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Weitere Informationen Hilfe bei häuslicher Gewalt Wenn Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, können Sie rund um die Uhr kostenfrei das Hilfetelefon anrufen unter der Nummer 116016 oder hier Beratung und Hilfe finden . Der Weiße Ring hilft Opfern von Gewalt. Auch Männer, die ein Aggressions- und Gewaltproblem haben, können (frühzeitig) Hilfe und Beratung bekommen. In der "Wegweiser"-Broschüre der Landeskoordinierungsstelle gegen häusliche Gewalt werden Anlaufstellen in Hessen aufgelistet.



Auch der Verein T.o.B.e (Toxische Beziehungen überwinden) bietet auf seiner Internetseite Informationen und eine Liste mit Anlaufstellen für Betroffene von Gewalt. Dort findet sich auch eine Liste der Selbsthilfegruppen des Vereins. Ende der weiteren Informationen