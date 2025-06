In Hanau ist ein 37 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Ein 34 Jahre alter Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die beiden sollen sich zuvor gestritten haben.

Rettungswagen am Dienstag in Hanau.

Rettungswagen am Dienstag in Hanau.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, waren die Einsatzkräfte am Vormittag über Notruf alarmiert worden. In einem Wohnhaus in der Schönbornstraße im Stadtteil Steinheim gebe es eine Auseinandersetzung.

Verdächtiger springt aus Fenster

Als die Polizei eintraf, fand sie den 37-Jährigen schwer verletzt in einer Wohnung. Trotz sofortiger Reanimation sei er noch am Tatort gestorben. Zur Art seiner Verletzungen wurde nichts mitgeteilt.

Die Beamten fanden auch einen schwer verletzten Verdächtigen. Der 34-Jährige sei offenbar nach der Tat aus dem Fenster gesprungen, hieß es. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort werde er von der Polizei bewacht.

Tatort abgesperrt, Spurensicherung vor Ort

Ermittelt wird wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Tatablauf und Hintergründe sind den Angaben zufolge noch unklar. Der Tatort wurde abgesperrt. Die Spurensicherung ist vor Ort.

Der Tote soll durch die Frankfurter Rechtsmedizin obduziert werden. Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, sollen sich bei der Polizei melden.