Junge in Bad Nauheim durch Böller verletzt

Kurzmeldung

Ein Zehnjährger ist am Mittwoch an einer Bushaltestelle in Bad Nauheim (Wetterau) von einem Böller getroffen und verletzt worden.

Nach Polizeiangaben vom Freitag erlitt er Ohrenschmerzen und ein Hämatom. Ein Unbekannter hatte den Böller gezündet. Dieser knallte den Beamten zufolge nicht nur laut, sondern traf den Jungen auch am Bein.