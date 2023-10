Junge in Fürth schwer verletzt gefunden

Fußgänger haben am Sonntagmorgen einen schwer verletzten und bewusstlosen Jugendlichen in Fürth (Bergstraße) auf dem Boden liegend gefunden.

Der 17-Jährige wies laut Polizei schwere Kopfverletzungen auf. Am Abend zuvor war er demnach Gast auf einer Feier im Ort. Es ist noch unklar, woher die Verletzungen stammen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und kann sich an nichts erinnern.