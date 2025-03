Die Polizei sucht auch am Mittwochmorgen noch mit einem Großaufgebot nach einem sechs Jahre alten Jungen aus Mittelhessen. Er verließ am Dienstag seine Schule in Weilburg und ist seitdem spurlos verschwunden.

Ein Sechsjähriger wird seit Dienstagmittag in Weilburg gesucht. Auch in der Nacht ging die Suche nach dem Sechsjährigen weiter, am Morgen werde der Einsatz verstärkt fortgesetzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der Junge, der autistisch veranlagt ist, hatte nach Angaben der Polizei um die Mittagszeit seine Schule verlassen. Kurz danach sei er noch zu Fuß im Bereich des Bahnhofs gesehen worden. Von einem Kriminalfall werde nicht ausgegangen.

An dem Großeinsatz seien am Tag "weit über 100" amtliche Kräfte beteiligt, daneben auch Freiwillige aus der Bevölkerung, teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht mit. Auch per Hubschrauber und Boot wurde nach dem Jungen gesucht - sowohl im Stadtgebiet als auch in der Umgebung, sagte ein Polizeisprecher.

Gegen 12:30 Uhr hatten Passanten am Dienstag einen orientierungslos wirkenden Jungen gemeldet, der durch die Gegend um den Bereich des Bahnhofs lief. Zeitgleich ging die Vermisstenanzeige ein.

Die Suche nach dem sechs Jahre alten Pawlos läuft auf Hochtouren. Bild © Mike Seeboth

Hubschrauber, Boote und Hunde im Einsatz

Der ebenfalls an der Suchaktion beteiligte Weilburger Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) betonte, der Junge sei autistisch veranlagt: "Daher bitten wir Sie, nicht nur Augen und Ohren offenzuhalten, sondern wenn Sie ihn sehen, uns umgehend zu informieren."

Besondere Aufmerksamkeit gelte bestimmten Orten, die der Junge möglicherweise aufgesucht habe. "Wir wissen von Pawlos, dass er sehr abenteuerlustig und aktiv ist. Er klettert gerne und könnte sich deshalb in natürlichem Gelände aufhalten", erklärte Hanisch. "Außerdem mag er Wasser, weshalb wir verstärkt an der Lahn suchen." Auch Bahngleise seien ein möglicher Anlaufpunkt, da er sich für Züge interessiere. "Er reagiert sehr eigen auf Ansprachen", sagte Hanisch. "Er versteckt sich gerne – das könnte erklären, warum er bisher nicht gefunden wurde."

Autismus erschwert die Suche

Auch die Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten: "Vielleicht hat sich Pawlos in einem Garten oder einer Gasse versteckt. Es wäre gut, noch einmal nachzusehen." Ein weiterer möglicher Hinweis: Der Junge mag Süßigkeiten. "Hoffentlich bewegt er sich auf der Suche nach etwas Süßem", so der Bürgermeister.

Pawlos Dawit ist laut Polizeiangaben schwarz, hat dunkle Haare und trug zuletzt einen gestreiften Pullover und eine graue Jeans. Wer ihn gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, soll sich an die Kriminalpolizei Limburg (Telefon 06431-91400) oder jede andere Polizeidienststelle wenden.

Hinweis: In einer früheren Version stand, der Junge habe seine Schule am Montagmittag verlassen und sei seitdem verschwunden. Das ist falsch. Der Sechsjährige verließ seine Schule am Dienstagmittag.