Unbekannte sind in auf das Gelände eines Umspannwerks in Kronberg (Hochtaunus) eingedrungen und haben Kabel in Wert von rund 15.000 Euro gestohlen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich die Tat zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Etwa ein Dutzend 15 Meter lange Kabel haben die Täter demnach in ihr Auto geladen.