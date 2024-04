Kabeltrommeln in Bad Salzschlirf (Fulda) in Brand gesetzt

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Bad Salzschlirf (Fulda) im Bereich einer Baustelle mehrere große Kabeltrommeln mit Leerrohren in Brand gesetzt.

Nach Polizeiangaben vom Montag konnte die Feuerwehr die Flammen zeitnah löschen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.