Kanarienvögel verenden bei Brand in Darmstadt

Kurzmeldung Kanarienvögel verenden bei Brand in Darmstadt

Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage in Darmstadt sind am Donnerstagabend rund 20 Kanarienvögel und mindestens drei Papageien verendet.

Nach Polizeiangaben vom Freitag brannten aus noch unklarer Ursache drei Gartenhütten. Die Feuerwehr war mit 50 Kräften im Einsatz.