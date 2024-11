Kurz vor Beginn des Weihnachtsmarkts will die Stadt Kassel das Sicherheitsgefühl in der Innenstadt erhöhen. Dafür sollen Videokameras im Bereich von Kriminalitätsschwerpunkten sorgen.

Eine Kamera der Videoschutzanlage am Königsplatz in Kassel. Bild © Stadt Kassel/Victor Deutsch

Seit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche vor acht Jahren stehen Märkte in der Adventszeit besonders im Fokus der Sicherheitsbehörden. Auf den Weihnachtsmärkten in Hessen gilt in diesem Jahr zum ersten Mal ein Messerverbot.

In Kassel ist der Bereich zwischen Königsplatz und Stern nicht nur im Winter ein Kriminalitätsschwerpunkt. Zuletzt waren bei einer Razzia in der Innenstadt und der angrenzenden Jägerstraße mehrere Waffen und Kokain sichergestellt worden.

Wichtiger Baustein für mehr Sicherheit

Genau in diesem Bereich sollen Überwachungskameras nun dafür sorgen, dass sich Bürgerinnen und Bürger sicherer fühlen. Zu den vier bereits installierten, hochauflösenden Kameras am zentralen Königsplatz sollen zeitnah zwei weitere Kameras am Stern installiert werden.

Damit will die Stadt eigenen Angaben zufolge einen weiteren "wichtigen Baustein für noch mehr Sicherheit" setzen. Das Videoüberwachungssystem der Stadt wurde 2002 installiert und kürzlich auf den neuesten Stand in Sachen Bildqualität gebracht.

Die "sichtbare Sicherheitsinfrastruktur" wirke nicht nur präventiv, sagt Ordnungsdezernet Heiko Lehmkuhl (CDU) laut Mitteilung, sondern biete auch "in der Aufklärung von Straftaten wertvolle Unterstützung".

Die Kosten für Anschaffung und Installation der insgesamt sechs Kameras belaufen sich auf etwa 590.000 Euro.

Kameras sollen "OE City" unterstützen

Die Kameras sollen auch die im Mai gegründete "Organisationseinheit City" (OE City) des Polizeipräsidiums Nordhessen unterstützen. Die Einheit soll die Straßen- und Drogenkriminalität in der Kasseler Innenstadt bekämpfen.

Die nun getroffenen Maßnahmen wie die Erweiterung der Videoschutzanlage und die Einrichtung der Waffenverbotszone werden laut Polizeipräsident Konrad Stolzenbach "die Sicherheit in der Innenstadt nochmal erhöhen".